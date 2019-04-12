В Кузнецке «ГАЗель» сбила мужчину

По предварительным данным, 11 апреля в 14.30 напротив дома №84 на улице Пензенской автомобиль ГАЗ-278814, за рулем которого находился 28-летний водитель, сбил 64-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил множество травм. Его доставили в больницу.

«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе областного управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».