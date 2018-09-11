В Кузнецке фестиваль «Наша кузница» прошел на восьми площадках города

В городе Кузнецке Пензенской области прошел четвертый фестиваль предпринимателей «Наша кузница». В 2018 году он был посвящен земляческому движению и оказался более масштабным, чем ранее.

Главными на церемонии открытия стали дети. Они приняли участие в «Параде первоклассников» и презентации спортивных школ. К горожанам, собравшимся на главной площади Кузнецка, обратился глава администрации Серей Златогорский.

«Мы - одна команда, которая работает над тем, чтобы город стал краше, сильнее, чтобы вложить капельку кузнецкого труда в могущество, богатство и силу России», - сказал он.

Вклад горожан в развитие Кузнецка не остался незамеченным. Лучшим представителям отраслей городского хозяйства вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Награды удостоилась Галина Кашаева. Она 35 лет проработала в Кузнецке библиотекарем и ни разу не разочаровалась в выбранной профессии.

«Нравится взаимодействие с читателями, потому что у них всегда масса вопросов, на которые библиотекари стараются ответить. Для этого надо самим всегда повышать квалификацию, много читать и узнавать что-то новое, чтобы применить это в работе», - рассказала она.

В 2018-м фестиваль развернулся на восьми площадках. Так в сквере имени Чайковского, открылась «Музыкальная шкатулка». Там выступили воспитанники музыкальных школ и школ искусств Кузнецка - победители и дипломанты различных творческих конкурсов.

В прошлый раз праздник посвятили земляческому движению. На фестивале отметили уроженцев Кузнецка, которые сегодня живут в разных городах и вдохновляют своими успехами горожан. В числе тех, кому вручили «Свидетельство земляка» оказалась Мирослава Кузьмина. Сейчас она живет в Самаре и руководит детской эстрадно-джазовой студией.

«Мне нравится, что город растет как культурно, так и в других сферах, поэтом каждый раз, когда я приезжаю сюда, удивляюсь тому, как много нового появилось», - сказала она.

Праздник завершился грандиозным концертом. Его участниками стали как творческие коллективы Кузнецка, так и приглашенные исполнители. В 2018-м фестиваль «Наша кузница» посетили около десяти тысяч человек.