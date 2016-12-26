26 декабря 2016, 19:45Общество В Кузнецке экологический совет подвел итоги работы в 2016 году 2017-ый объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В городе Кузнецке Пензенской области за охраной окружающей среды, прежде всего, призван следить созданный несколько месяца назад экологический совет. За это время общественники успели провести значительную работу.

Как известно, Кузнецк – город мебельщиков. Однако не на всех производствах должным образом следят за сохранностью окружающей среды. Мониторинг, проведенный членами экологического совета при главе администрации, показал, что около 80 процентов свалок в Кузнецке и его окрестностях - на совести именно мебельщиков. Эти данные озвучили на первом заседании общественного объединения.



«Свалки где? Берите улицу Хвалынскую и до федеральной трассы. Бутурлинка: к лесу - свалка. Вишневка: только въезжаешь на гору, направо – свалки сплошные», - сказал председатель экологического общественного совета при главе администрации г. Кузнецка Владимир Шувалов.

Экологический совет работает исключительно на общественных началах без права наложения каких-либо санкций. Но, несмотря на это, члены объединения стараются призвать нарушителей природоохранного законодательства к порядку.

«Мы вас просим: не нарушайте экологические законы, не нарушайте санитарные нормы и соблюдайте закон об охране окружающей среды. То есть, мы призываем к тому, чтобы люди работали цивилизованно», - сказал Владимир Шувалов.

Значительная часть производителей мебели не заключили договоры на вывоз твердых бытовых отходов и утилизацию вредных материалов. Побудить их к этому шагу – первоочередная задача экологического совета в наступающем году.

«Рано или поздно хвост прищемят. Или судьба, или те органы, которые должны этим заниматься. Поэтому говорю: надо эту линию пропагандировать. Линию на организацию нормального экологического производства, нормальных условий труда», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

В то же время несколько мебельных компаний служат образцом для подражания в плане соблюдения экологического законодательства. Их представителей наградили на заседании благодарственными письмами.

Общество

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