В Кузнецке двух инспекторов обвинили в бездействии

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 декабря в Кузнецке произошла авария, участник которой скрылся с места происшествия. Личность мужчины и его автомобиль до сих пор не установлены.

Отмечается, что причиной долгого расследования стало то, что прибывшие на место сотрудники ГИБДД осмотрели только часть районов города, проигнорировав другие способы поиска нарушителя и свидетелей случившегося.

После обращения прокурора к начальнику городского ОМВД России виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ведется розыск водителя, уехавшего с места ДТП.

Кроме того, не было должным образом расследовано административное правонарушение, совершенное водителем такси. Он вез пожилую женщину-инвалида на прием к зубному врачу, пенсионерку сопровождал ее сын. В какой-то момент водитель резко затормозил, и пассажирка упала.

Дело об административном правонарушении было прекращено, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД не стали опрашивать сына пострадавшей и других свидетелей, а в заключении эксперта не оказалось выводов по нескольким вопросам.

В связи с этим прокурор Кузнецка на указанное постановление принес протест, который рассмотрен и удовлетворен.

По первому факту продолжены разыскные мероприятия в отношении водителя, скрывшегося с места аварии, по второму - материалы направлены на новое рассмотрение, пишет ИА «Пенза-Пресс».