31 июля 2019, 15:37Происшествия

В Кузнецке два малыша пострадали в серьезном ДТП

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали об аварии, которая произошла в городе Кузнецке.

30 июня в 18.30 на улице Октябрьской Mazda-3 под управлением 25-летней женщины наехала на Hyundai Solaris. В результате первая иномарка перевернулась.

В салоне опрокинувшееся машины находились маленькие дети. Одного из них врачи осмотрели на месте происшествия, второго госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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