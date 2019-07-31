В Кузнецке два малыша пострадали в серьезном ДТП

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31 июля 2019, 15:37Происшествия
В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали об аварии, которая произошла в городе Кузнецке.
30 июня в 18.30 на улице Октябрьской Mazda-3 под управлением 25-летней женщины наехала на Hyundai Solaris. В результате первая иномарка перевернулась.
В салоне опрокинувшееся машины находились маленькие дети. Одного из них врачи осмотрели на месте происшествия, второго госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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