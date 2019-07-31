В Кузнецке два малыша пострадали в серьезном ДТП

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали об аварии, которая произошла в городе Кузнецке.

30 июня в 18.30 на улице Октябрьской Mazda-3 под управлением 25-летней женщины наехала на Hyundai Solaris. В результате первая иномарка перевернулась.

В салоне опрокинувшееся машины находились маленькие дети. Одного из них врачи осмотрели на месте происшествия, второго госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».