В Кузнецке два человека отравились угарным газом

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02 мая 2017, 14:02Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области в доме нашли тела 76-летней женщины и 49-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила в полицию Кузнецка 1 мая в 14.55.
«По предварительным данным, мужчина и женщина скончались в результате отравления угарным газом», - пояснили в ведомстве.
Проверку по данному факту проводит СУ СКР по Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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