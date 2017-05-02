02 мая 2017, 14:02Происшествия В Кузнецке два человека отравились угарным газом В городе Кузнецке Пензенской области в доме нашли тела 76-летней женщины и 49-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила в полицию Кузнецка 1 мая в 14.55.

«По предварительным данным, мужчина и женщина скончались в результате отравления угарным газом», - пояснили в ведомстве.

Проверку по данному факту проводит СУ СКР по Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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