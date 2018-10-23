В Кузнецке дошколята сдали нормативы ГТО

В Кузнецке воспитанники дошкольных образовательных учреждений из разных районов области сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Малышей проверили на силу рук и ног, гибкость, меткость и быстроту.

На спортивный фестиваль в Кузнецк приехали воспитанники детских садов из Заречного, Городища, Сосновоборска, Неверкино и четырех сел Кузнецкого района. Для всех без исключения мальчишек и девчонок это первые крупные соревнования в жизни, даже, несмотря на то, что бороться придется скорее с самим собой.

«Для всех родителей важно, чтобы ребенок был умный и здоровый. Последнего можно добиться благодаря прохождению нормативов ГТО. Мы понимаем, что это маленькие дети, думаю, что тренеры и судьи будут снисходительны. Главное - участие и положительные эмоции», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Для дошколят всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО предусмотрена первая из 11 ступеней с пятью нормативами - прыжок в длину с места, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, метание мяча в цель и наклон вперед из положения стоя с гимнастической скамьи. Перед началом выполнения тестов наградили кузнечан, которые уже сдали нормативы ГТО. В их числе - Дмитрий и Даниил Яковишины.

«Считаем, что спорт занимает в нашей жизни первое место. Я в прошлом занимался легкой атлетикой, и постоянно по роду деятельности приходится поддерживать физическую форму», - рассказал Дмитрий Яковишин.

По завершении фестиваля все участники получили дипломы, сертификаты участника ГТО и призы от оргкомитета.