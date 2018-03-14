14 марта 2018, 09:32Происшествия

В Кузнецке дорогу не поделили иномарка и «Лада»

В городе Кузнецке Пензенской области столкнулись две легковушки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 13 марта в 21.41 на ул. Белинского. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Калина» с последующим наездом на препятствие. В результате аварии пострадал один человек.

Последствия ДТП устраняли пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6608235/

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