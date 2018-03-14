В Кузнецке дорогу не поделили иномарка и «Лада»

В городе Кузнецке Пензенской области столкнулись две легковушки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 13 марта в 21.41 на ул. Белинского. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Калина» с последующим наездом на препятствие. В результате аварии пострадал один человек.

Последствия ДТП устраняли пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».