24 июля 2018, 09:31Происшествия

В Кузнецке дорогу не поделили два «ВАЗа»

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 23 июля в 19.27 на ул. Белинского столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия ДТП устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7220407/

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