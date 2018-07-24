В Кузнецке дорогу не поделили два «ВАЗа»

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 23 июля в 19.27 на ул. Белинского столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия ДТП устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».