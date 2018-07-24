В Кузнецке дорогу не поделили два «ВАЗа»

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24 июля 2018, 09:31Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 23 июля в 19.27 на ул. Белинского столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Последствия ДТП устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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