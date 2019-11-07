В Кузнецке до конца года несколько десятков семей отметят новоселье

В городе Кузнецке Пензенской области в 2019 году свои жилищные условия за счет государственных программ улучшат около 100 семей. Финансирование проходит в различных пропорциях из федерального, областного и городского бюджетов. О том, что уже сделано и что еще предстоит, говорили на заседании коллегии администрации города.

Несколько десятков кузнецких семей до конца года отпразднуют новоселье. Они получат новое жилье по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. На это из городского бюджета выделено более 11 миллионов рублей. В общей сложности стоимость расселения составит 57,5 миллионов. Всего, согласно муниципальной программе, в период с 2019 по 2025 годы в Кузнецке предстоит расселить 27 ветхих строений. Кроме того, за время действия программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны единовременные выплаты уже получили 306 человек.

«В 2018 году пять ветеранов получили сертификаты и улучшили жилищные условия. В 2019-м выплаты произведены четырем гражданам. Их размер составил 1 миллион 282 тысячи рублей. В настоящее время пять ветеранов оформляют документы на получение жилищного сертификата», - рассказала начальник отдела жилищной политики администрации Кузнецка Инна Березина.

Также в 2019 году из бюджета Пензенской области выделено около 11 миллионов рублей для детей-сирот. На эти средства приобретены девять квартир в новостройках. Свидетельства на право получения социальной выплаты получили семь молодых семей, в том числе одна - многодетная. Общая сумма выплат составила чуть более пяти миллионов рублей. Всего в 2019 году по различным программам улучшат жилищные условия 93 семьи.

«Это большая цифра. В 2018-м было чуть более 70. Надо искать варианты, как дальше увеличивать этот показатель, потому что это чья-то радость, решение большой проблемы», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Как отметили на заседании коллегии администрации города, в 2020 году все программы продолжат действовать.