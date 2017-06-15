15 июня 2017, 14:31Криминал В Кузнецке директор магазина пытался подкупить полицейского В городе Кузнецке Пензенской области возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, директор продуктового магазина в Кузнецке попытался дать взятку в размере 15 тыс. рублей инспектору ПДН, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Директор пытался «уговорить» сотрудника полиции не привлекать его к ответственности за то, что в торговой точке несовершеннолетнему продали алкоголь. Полицейский принять взятку отказался.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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