В Кузнецке директор магазина пытался подкупить полицейского

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15 июня 2017, 14:31Криминал
В городе Кузнецке Пензенской области возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, директор продуктового магазина в Кузнецке попытался дать взятку в размере 15 тыс. рублей инспектору ПДН, который находился при исполнении служебных обязанностей.
Директор пытался «уговорить» сотрудника полиции не привлекать его к ответственности за то, что в торговой точке несовершеннолетнему продали алкоголь. Полицейский принять взятку отказался.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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