27 декабря 2016, 16:41Общество В Кузнецке детям вручили подарки в рамках акции «Новый год - вместе» Жители города Кузнецка Пензенской области собрали около тысячи новогодних подарков в рамках акции «Новый год - вместе». Часть из них предназначена воспитанникам отделения социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социального обслуживания населения. Чтобы вручить подарки, для детей организовали новогоднее представление.

Педагоги комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецка всегда тщательно готовят новогодний утренник для своих подопечных. Они отлично знают, что дети с нетерпением его ждут. Сценарий праздника в этот раз включал весьма неожиданные сюжетные повороты. Дед с мешком подарков пришел к ребятам сразу же после начала представления. Только это был не Дед Мороз, а Дед Жара, прибывший из Африки. Появление настоящего Деда Мороза было не менее оригинальным.



Воспитанникам отделения реабилитации праздник пришелся по душе. Они водили хороводы, участвовали в играх, читали новогодние стихи.



С наступающим праздником ребят поздравляли не только сказочные персонажи, но и вполне реальные благотворители. Депутат Собрания представителей Кузнецка Андрей Прошин предоставил для воспитанников отделения социальной реабилитации новогодние подарки.



«Не кривя душой, скажу, что таких детей активных и веселых я не видел. Всех хочется от души поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам, в первую очередь, здоровья, пожелать позитивных моментов и хочу, чтобы все ваши желания, которые вы загадаете под бой курантов, исполнились. Также хочется поблагодарить педагогов и родителей, то, что вы делаете, - бесценно», - сказал депутат Собрания представителей Кузнецка Андрей Прошин.

Предновогодние благотворительные акции проводятся в Кузнецке десятый год. И каждый раз организаторам удается достигать поставленных целей - дарить праздник каждому ребенку.



«Направлена акция на то, чтобы дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и малообеспеченные семьи могли подарить радость ребенку», - пояснила начальник управления социальной защиты населения Кузнецка Ирина Мажаева.

В сборе подарков участвуют депутаты Собрания представителей, работники различных организаций, предприниматели и жители Кузнецка. Куратор проекта - глава администрации города Сергей Златогорский. До конца 2016 года запланировано еще несколько праздничных акций с вручением подарков детям.

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