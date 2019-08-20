В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу

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20 августа 2019, 19:07Образование
В городе Кузнецке Пензенской области в преддверии нового учебного года прошла традиционная благотворительная акция «Подарите детям радость». Собрать вещи и школьные принадлежности для нуждающихся семей специалистам отдела соцзащиты помогали неравнодушные кузнечане.
Территория возле здания отдела социального обслуживания населения Кузнецка на улице Октябрьской напоминала мини-ярмарку школьной формы. В рамках благотворительной акции семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предложили выбрать для своих детей подходящую одежду и обувь.
«Для старшего сына - рубашки, для дочери - блузки и обувь. Подобную ярмарку каждый год организуют. Они полезны для многодетных семей, также мы пришли получить канцтовары», - рассказала жительница Кузнецка Ирина Самохина.
Особый спрос, как и в прежние годы проведения акции, на канцелярские товары. Кузнецким семьям выдали 350 пакетов с тетрадями, ручками, карандашами, красками, линейками и цветной бумагой. Списки получателей подготовили специалисты отдела социальной защиты населения. Основные категории - семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и многодетные. В сборе вещей организаторам акции помогли десятки неравнодушных людей.
«Традиционно в этой акции принимают участие мэр Кузнецка, глава города, предприятия и учреждения, депутаты собрания представителей, предприниматели. Отдел социальной защиты населения выражает благодарность всем участникам акции, проявившим активную гражданскую позицию и не оставшимся равнодушными к проблемам детей», - сказала главный специалист отдела социальной защиты населения администрации Кузнецка Елена Самотохина.
По итогам акции семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили серьезную поддержку. Второй этап акции «Подарите детям радость» (0+) пройдет ближе к началу нового учебного года.
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