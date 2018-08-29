В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу

В городе Кузнецке Пензенской области накануне нового учебного года прошла традиционная, 20-я по счету, благотворительная акция «Подарите детям радость!». Ее проводят для детей, лишенных родительского внимания и заботы, а также из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ходе акции подарки получили более 500 ребятишек.

Чтобы подарить детям радость, нужно не так уж и много, уверены кузнечане, которые приняли участие в благотворительной акции. Ее накануне 1 Сентября устроили специалисты центра социального обслуживания населения. Горожанам предложили помочь семьям, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно подготовить детей к школе.

«Сегодня и первоклассники, и старшеклассники получат наборы канцелярских товаров, одежду и обувь», - рассказала начальник отдела социальной защиты населения администрации Кузнецка Ирина Мажаева.

Размер собранной помощи оказался довольно внушительным. К примеру, только наборы канцелярских принадлежностей получили более 250 школьников.

«Конечно, это неоценимая помощь, потому сейчас родителям нелегко подготовить ребенка в школу. Большое спасибо организаторам акции», - сказала жительница Кузнецка Ирина Никитина.

Подарить детям радость смогли и в молодежном эстетическом центре «Юность». Там получили подарки представители более 70 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы акции поблагодарили всех, кто внес свой вклад в подготовку детей к новому учебному году.

«В акции приняли участие сотни неравнодушных людей. Это все делается для того, чтобы вы хорошо учились, росли, стали успешными и, повзрослев вспомнили, что когда-то было время, когда вам помогли, и отплатили кому-то тем же», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Акция «Подарите детям радость» завершилась, но оказать помощь нуждающимся можно в любой день. В отделе социальной защиты населения администрации Кузнецка всегда готовы принять от неравнодушных горожан канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь, а также книги, игрушки и другие необходимые вещи.