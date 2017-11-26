26 ноября 2017, 12:59Общество В Кузнецке дети с помощью рисунков напомнили взрослым ПДД В Кузнецке Пензенской области подведены итоги конкурса детских работ «Папа, не пей за рулем». Его участники представили около 300 рисунков, поделок и коллажей. В них школьники и воспитанники детских садов постарались с помощью красок и кистей напомнить, как следует вести себя на дороге и к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения.

Пить за рулем нельзя! Нужно пропускать людей на пешеходных переходах. Не стоит говорить по телефону, управляя машиной. Прописные истины до взрослых попытались донести дети.

«Я хотела своей работой показать, что не нужно выбирать неправильный путь. Нужно трезвым садиться за руль и тем самым сохранять не только жизнь пешеходов, но еще и свою жизнь. Ведь не зря же есть правила дорожного движения. Их обязательно нужно соблюдать», - рассказала ученица школы №8 г. Кузнецка Анастасия Ухаботина.

Конкурс детского рисунка «Папа, не пей за рулем» в Кузнецке проводился в четвертый раз. Количество его участников постоянно растет. На этот раз свои работы представили 285 человек. Итоги подвели в стенах юношеской библиотеки, одного из организаторов конкурса.

«Чтобы еще раз напомнить подрастающему поколению о правилах безопасности на улице, потому что подрастающее поколение – это прежде всего пешеходы. Они должны знать хорошо правила дорожного движения. Ну и еще раз напомнить взрослым: «Взрослые, будьте очень внимательны. От вашего поведения на дорогах зависят многие жизни», - отметила заведующая юношеской библиотекой г.Кузнецка Нина Шебаршова.

С начала года из 115 человек, которые пострадали в ДТП на улицах Кузнецка, 13 еще не исполнилось 18 лет. Конкурс детских рисунков может способствовать снижению числа пострадавших, уверен начальник ГИБДД Антон Семенец.

«Каждый из вас, выполняя работу, будь то поделка или рисунок, по-настоящему переживал всю степень ответственности водителя за рулем и пешехода на проезжей части. Хотелось бы поблагодарить за участие в этом серьезном мероприятии», - сказал начальник отделения ГИБДД ОМВД г. Кузнецка Антон Семенец.

Авторы лучших работ удостоились дипломов от организаторов. Остальные участники конкурса «Папа, не пей за рулем» также получили награды.

Общество

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