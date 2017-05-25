25 мая 2017, 19:40Спорт В Кузнецке чествовали спортсменов на «Борцовском балу» Франция, Швеция, Румыния, Сербия. Имена воспитанников кузнецкой школы греко-римской борьбы хорошо известны в европейских странах, не говоря уже о регионах России. В минувшем спортивном сезоне многие из них успешно выступили на турнирах различных уровней. По традиции, в конце учебного года борцов школы чествовали в муниципальном центре «Родина».

Первый шаг к заветной мечте - стать олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе - 14-летний Егор Трофимов уже сделал. Он вернулся в родной город за несколько часов до начала «Борцовского бала» с серебряной наградой чемпионата Европы. В столице Сербии Белграде он выступал в весовой категории до 38 килограммов. Одержал победы над соперниками из Венгрии, Грузии, Украины.



«Спасибо огромное кузнецкой школе греко-римской борьбы, своим партнерам, тренерам», - поблагодарил он.

В 2017-ом кузнецкой школе греко-римской борьбы исполнилось 45 лет. За это время в городе появились чемпионские семьи, к одной из которых и принадлежит новоиспеченный серебряный призер.



«Когда Егор пришел, ему было десять лет. Привел его ко мне его отец, бывший выпускник нашей школы борьбы, который в свое время показывал. Я думаю, что гены дали о себе знать», - сказал тренер ДЮСШ №2 г. Кузнецка Евгений Овчинников.

По традиции, в конце учебного года на сцену муниципального творческого центра «Родина» выходят десятки воспитанников школы греко-римской борьбы, чтобы произнести клятву новичков.



Пензенская область, Кузнецк. В минувшем спортивном сезоне благодаря борцам греко-римского стиля названия этих населенных пунктов десятки раз звучали на различных аренах страны после объявления фамилии победителя очередного борцовского турнира.



«Нелегкий спорт, но смотрите, как ребята прославляют Родину. Учебный год заканчивается, не заканчивается работа школы. Впереди - летние сборы, соревнования, выезды. Мы постараемся помочь школе во всех мероприятиях», - отметил первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.

Ведущий «Борцовского бала», старший тренер сборной региона по спортивной борьбе Павел Лопатинский в этот день немало потрудился, перечисляя регалии своих подопечных. Например, Николая Измайлова.

«Приготовьтесь слушать: мастер спорта, член национальной команды сборной России, серебряный призер первенства Европы среди юниоров – Румыния, Бухарест», - перечислил он.



За успехи в спорте виновникам торжества вручили подарки: от денежных премий до велосипедов. Последние приобрели на средства регионального фонда поддержки греко-римской борьбы. Их борцам вручали прославленные ветераны.

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