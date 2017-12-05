В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха

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05 декабря 2017, 19:04Общество
В городе Кузнецке Пензенской области чествовали людей с ограниченными возможностями здоровья, сумевших преодолеть свой недуг и добиться успеха в различных сферах. Торжественное собрание, посвященное Международному дню инвалидов, состоялось в местном музыкальном колледже.
Свое место в мире люди, приглашенные в музыкальный колледж Кузнецка, нашли, несмотря на большие проблемы со здоровьем. Они работают, обеспечивают свои семьи, интересуются окружающим миром, занимаются творчеством и спортом.
«Проходят спортивные соревнования. Организовываем выставки творческих работ», - рассказала председатель городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Нина Борисова.
Общественные организации города тесно сотрудничают с органами социальной защиты населения и администрацией Кузнецка. Городские власти работают над улучшением качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что, несмотря на сложность жизненных ситуаций, в которых оказываются инвалиды, они не потеряли силы духа и целеустремленности, жизнелюбия и оптимизма.
«Люди, которые имеют медицинские показания по инвалидности, даже покрепче в жизни, чем те, кто не имеет таких показаний, потому что сама жизнь заставляет быть сильнее, как-то приспосабливаться, брать на себя больше нагрузки и ответственности», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Гости праздника получили благодарственные письма от администрации и собрания представителей Кузнецка. Учащиеся и преподаватели музыкального колледжа, воспитанники детских садов и представители творческих коллективов города подготовили для собравшихся концерт.
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