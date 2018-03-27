В Кузнецке будут решать проблему с нерентабельной ТЭЦ

Иван Белозерцев и директор по работе с государственными органами и корпорациями ООО «УК «КЭР-Холдинг» Владислав Морозов обсудили возможность вложения средств инвестора в строительство теплоэлектроцентрали в Кузнецке, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Для нас важно, чтобы инвестор создал генерацию, которая позволила бы решить существующую проблему с местной нерентабельной ТЭЦ. Нам нужно искать комплексное решение, которое позволило бы обеспечить Кузнецк бесперебойным электроснабжением», - сказал Иван Белозерцев.

«КЭР-Холдинг» – компания, реализующая цикл работ по управлению инжинирингом, поставками и строительством в энергетике, нефтехимии и нефтепереработке, металлургии, машиностроении и нефтегазовой отрасли. Холдинг представляет собой объединение предприятий, способных выполнить все этапы реализации проекта, пишет ИА «Пенза-Пресс».