В Кузнецке благодаря «Формированию комфортной городской среды» благоустроили дворы

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03 ноября 2019, 15:22Общество
В городе Кузнецке Пензенской области подвели предварительные итоги реализации программы "Формирование комфортной городской среды". В этом году финансирование составило 10,5 миллионов рублей.
Основной объем работ выполнен. На завершающей стадии - обустройство дворовой территории одной из многоэтажек и внутриквартальной дороги.
Пешеходную дорожку, которая соединяет западный микрорайон Кузнецка и городок «Полимермаша», также благоустроили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Обновили покрытие на тротуаре, установили светильники. Еще один объект, который попал под финансирование в рамках программы, - территория возле дома №1а по улице Плеханова.
«Конечно, по сравнению с тем, что было даже не сравнишь. Был ужас. Просто направление, а не дорога. Сейчас – асфальт», - рассказала Валентина Дереева, председатель комитета дома №1а по ул. Плеханова г. Кузнецка.
«Подходят соседи, говорят: «У вас здесь, как в Париже, а у нас - Россия. Вы теперь в нашу Россию идти не захотите. Я говорю: «Приходите, я вам визу выпишу», - пошутила женщина.
В соседнем дворе уложили новый асфальт и бордюрные камни, обустроили парковочные карманы для машин и водосточные лотки. Чтобы они не забивались мусором, их покрыли металлическими решетками.
«Заасфальтировали двор, дороги, связывающие его с улицами. Обустроили лоток для отвода воды, чтобы она не стояла на дворовой территории. Объем работы большой – более чем на 8 миллионов рублей. Я думаю, что жители (они очень ждали, когда эти работы завершатся) будут в итоге довольны тем объемом работ и тем качеством, которые выполнила подрядная организация», - пояснил Владимир Трошин, первый заместитель главы администрации Кузнецка.
Сейчас подрядная организация трудится на внутриквартальной дороге, которая свяжет сразу несколько дворовых территорий с основными автомобильными магистралями юго-западного микрорайона. Единственный минус - подрядчик затянул завершение работ более чем на месяц.
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