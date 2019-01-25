В Кузнецке бизнесмен нелегально заработал более 11 миллионов

Установлено, что мужчина в течение трех лет торговал, занимался выполнением строительных работ, оказывал транспортные услуги и не платил при этом налоги. Печать, расчетный счет, учредительные и регистрационные документы он позаимствовал у своего знакомого бизнесмена. В итоге за все время кузнечанин получил доход – более 11,3 млн руб.

Суд в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора учел, что у мужчины есть маленькие дети и он активно способствовал в расследовании. В результате ему назначили полтора года лишения свободы условно и штраф в 40 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу и направлен в межрайонную ИФНС для принятия мер к взысканию неуплаченной суммы налогов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».