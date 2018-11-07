07 ноября 2018, 14:36Происшествия

В Кузнецке 9 пожарных тушили кухню

В Кузнецком районе Пензенской области утром 7 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, в 4.52 в городе Кузнецк на улице Камышинская вспыхнул холодильник в срубовом доме. Огонь полностью уничтожил все внутри кухни. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7666835/

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