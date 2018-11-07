В Кузнецке 9 пожарных тушили кухню

По предварительным данным, в 4.52 в городе Кузнецк на улице Камышинская вспыхнул холодильник в срубовом доме. Огонь полностью уничтожил все внутри кухни. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».