В Кузнецке 9 пожарных тушили кухню

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 ноября 2018, 14:36Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 7 ноября произошел пожар.
По предварительным данным, в 4.52 в городе Кузнецк на улице Камышинская вспыхнул холодильник в срубовом доме. Огонь полностью уничтожил все внутри кухни. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 ноября 2018, 19:56Мошенники списали с банковской карты пензячки все средства
07 ноября 2018, 19:38Пензячка забила сестру лопатой
07 ноября 2018, 19:36В Пензе на улице Ватутина загорелась квартира
07 ноября 2018, 19:31В Пензе на проспекте Победы обрушился асфальт
07 ноября 2018, 19:23Губернатор стал почетным гостем окружного форума «Артпространство»
07 ноября 2018, 19:16В Пензе прошел концерт гитариста-виртуоза из Москвы
07 ноября 2018, 19:14Пензенское отделение РГО отмечено на всероссийском уровне
07 ноября 2018, 19:09Компания «Дамате» построила в Нижнем Ломове дом для сотрудников