В Кузнецке 8 пожарных тушили «ГАЗель»

По предварительным данным, в городе Кузнецк на улице Орджоникидзе 14 ноября в 15.05 загорелась грузовая «ГАЗель». Огонь полностью уничтожил моторный отсек автомобиля, также частично обгорел кузов. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального упарвления МЧС не сообщили.

Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».