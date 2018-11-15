В Кузнецке 8 пожарных тушили «ГАЗель»

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15 ноября 2018, 17:39Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошел пожар.
По предварительным данным, в городе Кузнецк на улице Орджоникидзе 14 ноября в 15.05 загорелась грузовая «ГАЗель». Огонь полностью уничтожил моторный отсек автомобиля, также частично обгорел кузов. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального упарвления МЧС не сообщили.
Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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