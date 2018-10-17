В Кузнецке 20 октября состоится общегородской субботник

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17 октября 2018, 19:36Общество
В городе Кузнецке Пензенской области подходит к концу (0+) месячник по благоустройству и санитарной очистке. В нем приняли участие сотни горожан. Это сотрудники муниципальных предприятий, учащиеся школ и средних специальных учебных заведений.
Генеральная предзимняя уборка включала в себя уборку листвы, случайного мусора и последующий их вывоз на полигон твердых бытовых отходов. Месячник благоустройства завершится 20 октября общегородским субботником.
«Хотел обратить внимание на то, что весь собранный мусор должен быть упакован в пакеты, мешки и коробки. Потом все это вывезут с прилегающих территорий, как и бытовые отходы», - сказал заместить начальника отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Карягин.
В день субботника и два последующих дня прием собранного мусора на полигоне твердых бытовых отходов будет производиться бесплатно. Власти города надеются привлечь к участию к уборке как можно больше кузнечан.
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