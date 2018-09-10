10 сентября 2018, 12:36Происшествия

В Кузнецке 12 человек тушили кирпичный дом

В Кузнецком районе Пензенской области утром 10 сентября произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 7.57 в городе Кузнецк на улице 2-я Линия вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища.

О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7419395/

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