В Кузнецке 12 человек тушили кирпичный дом

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 7.57 в городе Кузнецк на улице 2-я Линия вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища.

О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».