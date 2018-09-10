В Кузнецке 12 человек тушили кирпичный дом

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10 сентября 2018, 12:36Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 10 сентября произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 7.57 в городе Кузнецк на улице 2-я Линия вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища.
О наличии пострадавших неизвестно.
Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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