В Кузнецке иномарка сбила двух детей

Автомобиль BMW, водителем которого был мужчина 1981 года рождения, наехал на двух мальчиков. К счастью, обошлось без трагических последствий. Дети получили травмы, на месте аварии им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.

«В связи с наступлением осени сокращается световой день и, чтобы в темное время суток в условиях ограниченной видимости быть заметнее на дороге, нужно стараться использовать светлую или яркую одежду. Лучше всего со светоотражающими элементами», - призвала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.