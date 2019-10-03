В Кузнецке иномарка сбила двух детей

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03 октября 2019, 19:23Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием детей. Авария случилась около четырех часов вечера.
Автомобиль BMW, водителем которого был мужчина 1981 года рождения, наехал на двух мальчиков. К счастью, обошлось без трагических последствий. Дети получили травмы, на месте аварии им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.
«В связи с наступлением осени сокращается световой день и, чтобы в темное время суток в условиях ограниченной видимости быть заметнее на дороге, нужно стараться использовать светлую или яркую одежду. Лучше всего со светоотражающими элементами», - призвала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
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