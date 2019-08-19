В Кузнецк в ДТП иномарке разнесло капот

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19 августа 2019, 17:58Происшествия
Утром 19 августа в социальной сети появилась информация об аварии в городе Кузнецке Пензенской области.
Пользователь разместил две фотографии, сделанные на месте происшествия. На них – две черные иномарки, обе стоят на тротуаре. У одной из машин сильно повреждена передняя часть, у другой – левый бок.
Очевидцы ДТП написали в комментариях, что водитель одной из машин собирался проскочить на красный сигнал светофора. Официального подтверждения информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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