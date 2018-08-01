В Кузнецк из Нижнего Тагила привезли артефакты военного времени

С полей сражений 354 стрелковой дивизии, сформированной в начале войны в Пензенской области, в Кузнецк доставлены гильзы, предметы воинской амуниции, и другие артефакты военного времени. Все это привез житель Нижнего Тагила, который нашел их на месте гибели своего прадеда, воевавшего в составе прославленного боевого подразделения. Теперь об обстоятельствах его жизни и смерти жителям Кузнецка будут рассказывать сотрудники музея (0+).

Массивный обломок немецкого бронетранспортера Hanomag, гильзы, поврежденный взрывом диск автомата ППШ, два танковых снаряда, фляжка 1939 года выпуска. Эти и другие предметы привез в Кузнецк Евгений Макаров, житель города Нижний Тагил. Этим летом в составе поискового отряда он обследовал участок местности близ города Ржев. Там, летом 1942 года в многодневных боях погибла большая часть 354 стрелковой дивизии, в том числе - и прадед уроженца Урала. Герасим Трофимович Макаров был призван в ряды Красной Армии из села, которое ныне входит в состав Неверкинского района, 28 июня 1941 года. Через год он пал смертью храбрых на поле боя.

«Если посмотреть журнал боевых действий дивизии, то можно увидеть, что 6 августа 1201 полк в 13.00 высылал разведку. В 13.47, южнее села Никулино, они вели бой. Ориентировочно, я предполагают, что дед погиб где-то в это время, там же и захоронен», - рассказал Евгений Макаров.

354 стрелковая дивизия формировалась в Кузнецке. В городе об этом помнят. А местный музейно-выставочный центр гордится своей богатой экспозицией, посвященной воинской части.

«Это память. Пусть люди видят, как деды отважно сражались, защищали этот мир», - добавил Евгений Макаров.

«Думаю, что история не умрет, мы будем рассказывать ее детям, а они - будущим поколениям», - сказала директор музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

Через некоторое время Евгений Макаров продолжит свою поисковую деятельность уже в качестве командира отряда. Возможно, его усилия приведут к тому, что он снова доставит в Кузнецк предметы с мест сражений 354 стрелковой дивизии.