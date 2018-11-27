В Кривозерье загорелся частный дом

В Пензе в частном секторе микрорайона Кривозерье загорелся дом. Возгорание произошло днем, пока хозяева были на работе.

Пожара в этих местах не было давно. Возле дома №39 по улице Черниговская в частном секторе Кривозерья собралась толпа зевак. Густые клубы серого дыма вырывались из-под козырька над крыльцом дома. Огня не было видно - он укрылся внутри.

О пожаре сообщили соседи. Хозяева в это время были на работе. В доме проживает семья с двумя маленькими детьми. К счастью, никто не пострадал. Собственники приехали, как только смогли.

Для тушения пожара сотрудники МЧС использовали две пожарные машины. В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава. С огнем справились в течение 20 минут.

«Сработали грамотно, четко. Никаких осложнений нет. В 20 метрах установлен рабочий пожарный гидрант, что являлось подспорьем в ходе тушения очага возгорания», - прокомментировал старший помощник начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Москвитин.

После пожарных на месте работали представители газовой службы и электрики. В причинах случившегося еще предстоит разобраться экспертам. Сотрудники МЧС не исключают вариант, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности проводки.