17 октября 2018, 09:31Происшествия

В Кривозерье столкнулись иномарка и грузовик

В Пензе ночью 17 октября произошла авария.

Сообщение о столкновении автомобилей на улице Кривозерье поступило на пульт дежурного в 2.35. Не смогли разъехаться Skoda Octavia и грузовая машина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.

Ликвидировали последствия ДТП три человека с помощью спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7580049/

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