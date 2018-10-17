В Кривозерье столкнулись иномарка и грузовик

Сообщение о столкновении автомобилей на улице Кривозерье поступило на пульт дежурного в 2.35. Не смогли разъехаться Skoda Octavia и грузовая машина. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.

Ликвидировали последствия ДТП три человека с помощью спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».