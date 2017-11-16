В Кривозерье столкнулись два автомобиля

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16 ноября 2017, 09:33Происшествия
В Пензе недалеко от дворца единоборств «Воейков» столкнулись два автомобиля.
Об этом в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» сообщила подписчица Юлия. Девушка добавила, что столкнулись иномарка Hyundai и «Лада Приора».
Пользователь Герман в комментариях уточнил, что авария произошла в Кривозерье на ул. 40 Лет Октября. Судя по фото, ДТП случилось в темное время суток, «Ладу» сильно помяло. Официальных комментариев по данному факту пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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