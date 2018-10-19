В Кривозерье построят новый мост

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел личный прием граждан, в ходе которого пензенцы попросили отремонтировать мост на ул. Батайской.

С такой просьбой от имени жителей Кривозерья обратился к Виктору Кувайцеву председатель ТОС «Черниговский», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Мы знаем, в каком состоянии находится объект. В настоящее время готовится техническое задание на проектирование и выполняется расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового моста на Батайской», – сообщил мэр.

Другие пензенцы пришли с жалобой на то, что на тупиковом участке дороги по улице Староречной не сделали ремонт – 200-метровый отрезок пути не вошел в объемы работ, которые проводили на объекте в 2015 году.

«На месте определите, что целесообразнее – отремонтировать указанный участок или всю дорогу включить в проект «Безопасные и качественные дороги» в зависимости от ее нынешнего состояния», – поручил Виктор Кувайцев директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину и главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной, пишет ИА «Пенза-Пресс».