21 июля 2017, 17:02Происшествия В Кривозерье не поделили дорогу две иномарки В Пензе в Кривозерье столкнулись две иномарки.

В группу «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» очевидец прислал фотографии с места аварии. Также он сообщил, что на перекрестке улиц 40 лет Октября и Бурмистрова 3-й проезд столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота РАВ 4».

По словам мужчины, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за неработающего светофора.

Официальных данных о ДТП пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: фото очевидца