В Кривозерье не поделили дорогу две иномарки

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21 июля 2017, 17:02Происшествия
В Пензе в Кривозерье столкнулись две иномарки.
В группу «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» очевидец прислал фотографии с места аварии. Также он сообщил, что на перекрестке улиц 40 лет Октября и Бурмистрова 3-й проезд столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота РАВ 4».
По словам мужчины, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за неработающего светофора.
Официальных данных о ДТП пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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