27 декабря 2017, 19:52Происшествия В Кривозерье не поделили дорогу два автомобиля 27 декабря около 14.00 в Кривозерье образовалась большая пробка, причиной которой стало дорожно-транспортное происшествие на улице 40 лет Октября. Проезжую часть не поделили водители автомобиля «БМВ» и «Нива».

В результате столкновения отечественный внедорожник вылетел в кювет. Машина пронеслась практически рядом с остановкой общественного транспорта. К счастью, в этот момент на ней не было людей. Водитель «Нивы», а также двое мужчин находившихся в салоне иномарки были доставлены в шестую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

В обстоятельствах случившегося разберутся эксперты ГИБДД, они установят точную причину и виновника ДТП. Местные жители называют это место неблагополучным, потому что постоянно случаются аварии. Пензенцы сетуют на водителей, которые игнорируют сигналы светофора.

«Почему-то все водители игнорируют светофор и пешеходный переход, едут на красный свет. Аварии случаются практически постоянно. Хочется, чтобы повесил», - рассказала жительница Пензы Елена Миронова.

Происшествия

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