В Кривозерье мужчина угодил под колеса авто

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23 ноября 2017, 15:01Происшествия
В Первомайском районе города Пензы случилось ДТП с участием пешехода.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 22 ноября в 16.20. Около дома №1 по улице Бурмистрова автомобиль «Рено Меган», за рулем которого был 44-летний водитель, сбил 52-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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