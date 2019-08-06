В Кривозерье легковушка врезалась в ГАЗель

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06 августа 2019, 12:36Происшествия
В Пензе на улице 40 лет Октября произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
По предварительным данным, 5 августа в 10.50 рядом с домом №38А автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 29-летний водитель, врезался в ГАЗ-2834РЕ, за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину с травмами доставили в больницу.
В пресс-службе добавили, что по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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