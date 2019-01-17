В Крещение митрополит Серафим совершит освящение воды на Соборной площади

В Крещение, 19 декабря, верующие могут взять освященную воду в храмах Пензенской области. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в 8 часов возглавит божественную литургию в Воскресенском храме при епархиальном управлении.

Затем в 10.30 на Соборной площади владыка проведет чин Великого освящения воды.

Подробное расписание можно узнать на схеме. Возрастные ограничения – 0+.

С организованными местами для купаний в Крещение можно ознакомиться ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».