В Крещение митрополит Серафим совершит освящение воды на Соборной площади

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 января 2019, 17:39Общество
В Крещение, 19 декабря, верующие могут взять освященную воду в храмах Пензенской области. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в 8 часов возглавит божественную литургию в Воскресенском храме при епархиальном управлении.
Затем в 10.30 на Соборной площади владыка проведет чин Великого освящения воды.
Подробное расписание можно узнать на схеме. Возрастные ограничения – 0+.
С организованными местами для купаний в Крещение можно ознакомиться ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 января 2019, 19:28В Пензенской области продолжается борьба с последствиями снегопада
17 января 2019, 19:16В Пензе дети с риском для жизни играют в заброшенном доме
17 января 2019, 19:14Снегопад в Пензенской области заставил чиновников взять в руки лопаты
17 января 2019, 19:09В картинной галерее Пензы отреставрировали 17 экспонатов
17 января 2019, 17:58Пензенскую управляйку наказали за гигантские сосульки
17 января 2019, 17:39В Крещение митрополит Серафим совершит освящение воды на Соборной площади
17 января 2019, 17:08Пензячка доказывала, что ее заставляли сознаться в краже
17 января 2019, 16:43В координационный совет ЕР отберут самых активных общественников