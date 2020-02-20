В красивую дату «20.02.2020» в Пензенской области поженились 55 пар

20 февраля в ЗАГСах Пензенской области был ажиотаж. Заключить брак в красивую дату 20.02.2020 решили 55 пар. По их просьбам в обычно неприемный четверг распахнули двери все 33 ЗАГСа по всей области. Впрочем, в магию чисел верят немногие: мужчины выбирают дату, чтобы не забыть, а девушки - как красивый аксессуар к важному событию.

Красивой дате 20.02.2020 конкуренцию пока составил только традиционно популярный у молодоженов День всех влюбленных. Тоже февраль, однако ежегодная традиция оказалась слабее уникального числового совпадения.

«Только по многочисленным заявкам открыли эту дату. По Пензенской области должны вступить в брак 55 пар, это много для четверга», - рассказала начальник отдела ЗАГС Октябрьского района Пензы Ирина Мананникова.

Но еще большей волны браков ожидают уже в эти выходные, ведь следующая красивая дата приходится на субботу - 22 февраля.

В топе у будущих семейных пар и другие дни с засильем двоек - 20 марта, 20 июня и 20 ноября. Впрочем, все те же числа работают и в обратном направлении: традиционно несчастливый високосный день, тоже пользуется популярностью. Но и тем, кто не успел на красивые даты, уверены в пензенских ЗАГСах, отчаиваться не стоит, ведь главное - не количество двоек свидетельстве о браке, а то, как сильно молодожены любят друг друга.