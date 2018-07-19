В краеведческом музее Пензы выставили подлинные труды Ивана Спрыгина

Исполнилось 145 лет со дня рождения уроженца Пензенской области, известного ботаника, исследователя природы Среднего Поволжья, Средней Азии и Казахстана Ивана Спрыгина. Он вошел в историю как один из организаторов пензенского общества любителей естествознания, основатель ботанического сада и естественно-исторического музея, сейчас это краеведческий музей. Пензенский областной архив приглашает всех желающих ознакомиться с подлинными документами, касающимися жизни ученого (0+).

Личный фонд Ивана Спрыгина в государственном архиве Пензенской области насчитывает более 1250 единиц хранения. Большую часть документов на хранение передала в конце прошлого века дочь выдающегося ботаника. Среди них - фотографии и документы, в том числе свидетельство о рождении и паспорта до и послереволюционного периодов. Особую ценность представляют карты распространения растительности на территории Пензенской губернии и рукописи ученого.

«Я держу в руках один из центральных трудов известнейшего ботаника и основателя пензенского общества любителей естествознания Ивана Ивановича Спрыгина «Лекарственные растения Пензенской губернии». Что интересно, последнюю страницу этого справочника, он написал за два часа до смерти в рабочем кабинете в 1942 году», - рассказал главный методист государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Увидеть документы из личного фонда исследователя природы Среднего Поволжья может любой желающий. Кроме того, архив предоставляет возможность поработать с трудами великого земляка.