В координационный совет ЕР отберут самых активных общественников

До 1 февраля в центральном и региональных координационных советах сторонников «Единой России» пройдет ротация по новому принципу. В состав войдут наиболее эффективные региональные общественники.

Также в 2019 году в июле-августе в Москве планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Об этом сообщил сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

«В обновленный состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ. Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом», – сказал он.

Также Сергей Боярский напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов сторонников (РКСС) партии.

«Во вновь избранные советы, помимо переизбранных из старого состава, будет введен как минимум один представитель профессионального сообщества. В РКСС необходимо включить представителей сферы здравоохранения, образования, спорта, предпринимательства, промышленности, молодежной политики, правоохранительных органов, общественных организаций и культуры. Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность», – подчеркнул он.

По словам Сергея Боярского, в 2019 году сторонники партии подготовили весьма обширную форумную кампанию.

Как отметила член президиума пензенского регионального координационного совета сторонников партии Яна Куприна, привлечение общественных деятелей к реализации проектов не только даст стимул к дальнейшему развитию, но и позволит обобщить уникальный региональный опыт решения целого ряда вопросов.