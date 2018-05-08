В Константиновке открыли стелу памяти воинов-земляков

В селе Константиновка Пензенского района накануне 9 Мая торжественно открыли стелу памяти воинов-земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны. На праздник, пропитанный грустью и гордостью за тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, собрались все - от мала до велика.

Великая Отечественная война затронула почти каждую семью. На фронт ушли более 300 тысяч пензенцев и больше половины из них отдали за Победу свою жизнь. Раиса Федоровна родилась в далеком 1941 году. Когда отец ушел на войну, ей было всего три месяца. С полей сражения он уже не вернулся.

«После войны мама осталась с пятью детьми. Я - младшая, мне было всего три месяца. Она прожила 60 лет. В 1945 году, помню, собирали, ели лебеду, чтобы прокормиться», - рассказала она.

В честь отца Раисы Семеновны, а также других уроженцев села Константиновка, павших на фронтах Великой Отечественной войны, открыли стелу. Мемориал установили на территории местной школы.

Прозвучали песни и благодарности тем, кто ценою своей жизни ковал Великую Победу. Как символ памяти в небо запустили десятки шаров с белыми бумажными журавлями.

«Нельзя допустить, чтобы такая страшная война повторилась, надо помнить о людях, которые защитили Родину, народ, ценою своей жизни для того, чтобы мы сейчас работали, учились», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

По погибшим защитникам Отечества отслужили панихиду. В ближайшее время мемориальные комплексы должны появиться и в других населенных пунктах Пензенского района.

«В 2019 году планируем открыть стелу в Мичурино и в ряде других населенных пунктов, будем стараться распространить это по всей области, очень много сел, где еще не увековечена память о героях в виде стелы», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания. Затем собравшиеся под залпы оружейного салюта возложили к памятнику цветы.