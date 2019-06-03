В Константиновке фура расплющила легковушку

Сообщение на пульт дежурного спасательной службы поступило в десять часов утра. На улице Рабочей столкнулись грузовой автомобиль MAN и машина марки Fiat. Водитель и пассажирка легковушки получили травмы.

«Прибыв на место происшествия, спасатели извлекли мужчину и девушку из авто и передали их врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе пензенского ПСЦ.

Судя по опубликованному фото, удар большегруза пришелся в левую часть машины, корпус ее сильно деформировался. Легковушка улетела в кювет, пишет ИА «Пенза-Пресс».