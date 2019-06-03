В Константиновке фура расплющила легковушку

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03 июня 2019, 16:04Происшествия
Утром 3 июня в селе Константиновка Пензенского района произошло ДТП.
Сообщение на пульт дежурного спасательной службы поступило в десять часов утра. На улице Рабочей столкнулись грузовой автомобиль MAN и машина марки Fiat. Водитель и пассажирка легковушки получили травмы.
«Прибыв на место происшествия, спасатели извлекли мужчину и девушку из авто и передали их врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе пензенского ПСЦ.
Судя по опубликованному фото, удар большегруза пришелся в левую часть машины, корпус ее сильно деформировался. Легковушка улетела в кювет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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