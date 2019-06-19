Для воспитанников лагеря «Гвардеец-2» провели военизированную эстафету

Первая смена детского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» перевалила через экватор. В течение десяти дней 179 школьников из восьми регионов Поволжья познавали азы армейской службы: оттачивали навыки строевой подготовки, учились собирать и разбирать оружие, метать гранаты, знакомились с военной техникой. Кульминацией обучения в школе мужества стали занятия по огневой подготовке на полигоне в селе Константиновка Пензенской области.

Подъем по тревоге в 6.30, зарядка, завтрак и выезд на учебный полигон. Первая смена детского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» достигла кульминации. Ребята приняли участие в занятиях по огневой подготовке, перед этим пройдя обязательный инструктаж по технике безопасности.

Учащийся карсунской кадетской школы-интерната в Ульяновской области Евгений Дронин приехал в оборонно-спортивный лагерь, чтобы уже в 13 лет ощутить все тонкости армейской службы. Он планирует поступить в танковое училище и отучиться на механика-водителя. На огневом рубеже юнармеец смог удивить даже опытных инструкторов. Из десяти выстрелов по мишени с расстояния 100 метров он шесть раз попал в цель.

«У меня дед и дядя охотники. Ездим вместе на биатлон. Стрелял из двуствольного ружья, пятизарядного, СКС и «АК-47» и «АК-74М», - рассказал он.



Новшество 2019 года - впервые за семь лет в «Гвардейце» провели военизированную эстафету. Подростки соревновались в сборке-разборке оружия, метании гранаты, беге на короткие дистанции и надевании общевойскового защитного комплекта. И уже с базовыми знаниями ребята вышли на полевые учения.

«Среди испытаний - стрельба из автоматического оружия, РЛС, «БМ-12», из пушки «МТ-12», автоподготовка, на МТЛБ будут кататься. Именно полевые мероприятия. То, что мы им в течение этих десяти дней теоретически рассказывали в артучилище, сегодня они попробуют на практике», - сказал начальник штаба юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» Александр Булгаков.

В первой смене - около 180 школьников из восьми регионов Поволжья. Она завершится 26 июня, а уже 30 июня в лагерь приедут еще 150 юнармейцев - ребята в возрасте 16-17 лет.