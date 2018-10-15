В Кондоле вскрыли капсулу с письмом потомкам

В селе Кондоль Пензенского района прочли письмо потомкам. Торжественное вскрытие капсулы, заложенной полвека назад, произошло накануне 100-летия создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Все это время послание хранилось в нише школьной стены. Послушать написанное предками послание собрались не только сегодняшние школьники, но и те, кто был свидетелем закладки капсулы в уже далеком 1968 году.

«Как раз в этом время была построена школа. Я училась в десятом классе и стала свидетелем заложения капсулы. Была партийная конференция, на которой приняли решение об оставлении письма потомкам, местом выбрали новое образовательное учреждение», - рассказала выпускница 1969 года средней школы села Кондоль Нина Конышева.

Капсула с пожеланиями пролежала в стене здания 50 лет. Что именно завещали предки, до последнего было в тайне.

«Терминология и идеология того времени отличались от сегодняшних реалий жизни, но есть и общее - любовь к Родине», - отметил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Давно канувшие в лету пятилетки, прославленные ударные стройки века, военные успехи - обо всем этом сегодняшние бабушки рассказали в письме своим внукам и правнукам. Те, в свою очередь, не стали нарушать традицию посланий в будущее и тоже подготовили свои наставления и пожелания.

«Среди них - уважать старшее поколение, помогать им, гордиться подвигами, которые были совершены ранее, и, конечно, любить Родину и гордиться ею», - рассказала ученица средней школы имени Осипова Полина Викторова.

На место старой капсулы поместили новую. Ее собираются вскрыть через 27 лет, в 2045-м - в год 100-летия победы в Великой Отечественной войне.