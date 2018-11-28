В Кондоле полицейский получил по лицу от пьяного водителя

51-летнего жителя села Кондоль Пензенской области подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

По данным следствия, вечером 16 ноября мужчину задержал участковый за управление машиной в пьяном состоянии. Водитель, увидев, что страж порядка подошел близко, резко открыл дверь авто и ударил его по лицу.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».