В Кондоле полицейский получил по лицу от пьяного водителя

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28 ноября 2018, 17:06Криминал
51-летнего жителя села Кондоль Пензенской области подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.
По данным следствия, вечером 16 ноября мужчину задержал участковый за управление машиной в пьяном состоянии. Водитель, увидев, что страж порядка подошел близко, резко открыл дверь авто и ударил его по лицу.
«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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