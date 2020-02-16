В конце марта в Пензенской области стартует месячник по благоустройству

Губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев 17 февраля в ходе совещания с главами районных администраций поручил приступить к подготовке к месячнику по благоустройству, который начнется в конце марта.

«Этот год - особенный, мы будем праздновать 75-летие Победы. Несанкционированных свалок не должно быть, места захоронений нужно привести в порядок», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что активная работа должна вестись не только во время месячника, но и в течение всего года.

«У нас уже есть немало инициатив, будет еще больше. Например, по посадке деревьев. Нужно заранее определить, где сажать, чтобы не было такого, чтобы земельный участок со сквером на следующий год отдали под бизнес. Людей это будет возмущать, это недопустимо. Особенно областному центру на это обратить внимание», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев поручил региональному министерству сельского хозяйства проработать вопрос по предоставлению районам бесплатных саженцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».