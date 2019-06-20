В Комсомольском парке для пензенцев включили блатные песни. ВИДЕО

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20 июня 2019, 13:36Общество
Жители Пензы опубликовали в Сети ролик, снятый воскресным вечером в парке Комсомольский. Горожан смутило музыкальное сопровождение отдыха.
«Пенза рулит. В Олимпийском парке [недавно Олимпийский парк переименовали в Комсомольский] - вечер воскресенья», - отметил пользователь.
На ролике видны отдыхающие в парке люди, некоторые лихо отплясывают под песню «Хоп, мусорок» (18+), в том числе - дети. Выбор композиции вызывает вопросы, взять хотя бы тот факт, что там используются нецензурные слова. Видео, правда, обрывается до этого момента.
«Заводской такой Заводской», «атмосферно», «деградация», «хороший парк, и музыка интересная» - прокомментировали пензенцы.
ИА «Пенза-Пресс» обратилось за разъяснениями по поводу репертуара к директору парка Сергею Арбекову. Мужчина удивился и сказал, что даст комментарий, когда разберется в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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