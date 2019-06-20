20 июня 2019, 13:36Общество

В Комсомольском парке для пензенцев включили блатные песни. ВИДЕО

Жители Пензы опубликовали в Сети ролик, снятый воскресным вечером в парке Комсомольский. Горожан смутило музыкальное сопровождение отдыха.

«Пенза рулит. В Олимпийском парке [недавно Олимпийский парк переименовали в Комсомольский] - вечер воскресенья», - отметил пользователь.

На ролике видны отдыхающие в парке люди, некоторые лихо отплясывают под песню «Хоп, мусорок» (18+), в том числе - дети. Выбор композиции вызывает вопросы, взять хотя бы тот факт, что там используются нецензурные слова. Видео, правда, обрывается до этого момента.

«Заводской такой Заводской», «атмосферно», «деградация», «хороший парк, и музыка интересная» - прокомментировали пензенцы.

ИА «Пенза-Пресс» обратилось за разъяснениями по поводу репертуара к директору парка Сергею Арбекову. Мужчина удивился и сказал, что даст комментарий, когда разберется в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=video-118193328_456243340%2F9bcf13a175aa139ba1%2Fpl_wall_-118193328

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