В Комсомольском парке для пензенцев включили блатные песни. ВИДЕО

«Пенза рулит. В Олимпийском парке [недавно Олимпийский парк переименовали в Комсомольский] - вечер воскресенья», - отметил пользователь.

На ролике видны отдыхающие в парке люди, некоторые лихо отплясывают под песню «Хоп, мусорок» (18+), в том числе - дети. Выбор композиции вызывает вопросы, взять хотя бы тот факт, что там используются нецензурные слова. Видео, правда, обрывается до этого момента.

«Заводской такой Заводской», «атмосферно», «деградация», «хороший парк, и музыка интересная» - прокомментировали пензенцы.

ИА «Пенза-Пресс» обратилось за разъяснениями по поводу репертуара к директору парка Сергею Арбекову. Мужчина удивился и сказал, что даст комментарий, когда разберется в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».