06 сентября 2019, 18:01Криминал

В Колышлейском районе злоумышленник покусился на святое

В Колышлейском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи из молебного дома.

Установлено, что ночью в помещении молебного дома неизвестный разбил окно, зале внутрь и похитил деньги из ящика для пожертвований. Полицейские выяснили, что к этому причастен 61-летний житель села Пограничное, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«С подозреваемого взяли подписку о невыезде», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жителям Пензенской области напомнили: если совершено преступление, для оперативного розыска необходимо сразу же сообщать об этом в полицию любым удобным способом, в том числе - по телефону 02 или 102. Нужно запомнить приметы злоумышленников и в какую сторону направляются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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