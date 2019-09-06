В Колышлейском районе злоумышленник покусился на святое

Установлено, что ночью в помещении молебного дома неизвестный разбил окно, зале внутрь и похитил деньги из ящика для пожертвований. Полицейские выяснили, что к этому причастен 61-летний житель села Пограничное, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«С подозреваемого взяли подписку о невыезде», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жителям Пензенской области напомнили: если совершено преступление, для оперативного розыска необходимо сразу же сообщать об этом в полицию любым удобным способом, в том числе - по телефону 02 или 102. Нужно запомнить приметы злоумышленников и в какую сторону направляются, пишет ИА «Пенза-Пресс».