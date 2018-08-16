В Колышлейском районе в кустах нашли расчлененный труп

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, расчлененное тело 62-летнего мужчины обнаружили около одного из домов в селе Красная Горка.

В ходе следствия установлено, что в ночь на 11 июля двое местных жителей выпивали в доме одного из них. Через некоторое время они поссорились, хозяин взял нож и несколько раз ударил им гостя. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, сельчанин вытащил его на улицу и спрятал в кустарнике неподалеку от своего жилища.

В настоящее время подозреваемый 60-летний мужчина задержан, его заключили под стражу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».