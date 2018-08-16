В Колышлейском районе в кустах нашли расчлененный труп

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16 августа 2018, 14:06Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Колышлейского района.
По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, расчлененное тело 62-летнего мужчины обнаружили около одного из домов в селе Красная Горка.
В ходе следствия установлено, что в ночь на 11 июля двое местных жителей выпивали в доме одного из них. Через некоторое время они поссорились, хозяин взял нож и несколько раз ударил им гостя. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, сельчанин вытащил его на улицу и спрятал в кустарнике неподалеку от своего жилища.
В настоящее время подозреваемый 60-летний мужчина задержан, его заключили под стражу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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