В Колышлейском районе в ДТП попали двое детей

В Колышлейском районе Пензенской области произошла авария с мопедом.

По предварительным данным, 14 июля в 15.20 мопед Spine, которым управлял подросток, опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП пострадала девочка, которая находилась на пассажирском сидении. Ее с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».