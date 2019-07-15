В Колышлейском районе в ДТП попали двое детей

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15 июля 2019, 15:06Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошла авария с мопедом.
По предварительным данным, 14 июля в 15.20 мопед Spine, которым управлял подросток, опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП пострадала девочка, которая находилась на пассажирском сидении. Ее с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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