В Колышлейском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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21 ноября 2018, 14:06Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошла авария.
Предварительно установлено, что 20 ноября в 18.15 на 43 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобили «ВАЗ-21213» под управлением 33-летнего водителя и «ВАЗ-21099», за рулем которого находился 46-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадали водитель первой легковушки и 29-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении второй машины. Их с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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