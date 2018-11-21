В Колышлейском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Предварительно установлено, что 20 ноября в 18.15 на 43 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобили «ВАЗ-21213» под управлением 33-летнего водителя и «ВАЗ-21099», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадали водитель первой легковушки и 29-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении второй машины. Их с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».